29.03.2018 h 12:16

Aggredisce i clienti di un forno, picchia il titolare e rompe il naso a un poliziotto

Notte di follia per un 24enne che alla fine è stato arrestato e accusato di una lunga sfilza di reati. Al pronto soccorso sono finiti il fornaio e un agente delle Volanti

Notte di follia per un 24enne di nazionalità italiana ma nato in Romania che ha prima aggredito e picchiato dipendenti e clienti di un forno di via Mozza sul Gorone aperto anche nelle ore notturne, poi si è scagliato contro i poliziotti e ne ha ferito uno in maniera seria, provocandogli la frattura scomposta del setto nasale con una testata.

Alla fine il giovane, residente a Prato e con numerosi precedenti di polizia, è stato arrestato per le accuse di oltraggio, violenza, minaccia, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Al pronto soccorso, oltre all'agente delle Volanti, è finito anche il titolare del forno, raggiunto all'occhio destro da un pugno che gli ha provocato lesioni guaribili in 5 giorni.

Tutto è iniziato verso le 2.30 di stanotte 29 marzo, quando il 24enne è entrato nel negozio brandendo una bottiglia e prendendosela con chiunque gli si parasse davanti. E lo show è proseguito negli uffici della Questura, nonostante la presenza del padre del giovane convocato dai poliziotti.

Stamani il giovane è comparso davanti al giudice che ha convalidato l'arresto disponendo i domiciliari. Il processo è stato fissato per il prossimo 24 aprile.