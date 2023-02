13.02.2023 h 17:22 commenti

Aggredisce gli agenti che lo hanno fermato in declassata mentre sfrecciava ad alta velocità

Per bloccare l'uomo, ubriaco e senza patente, i poliziotti hanno dovuto utilizzare lo spray al peperoncino

Ubriaco e senza patente sfrecciava ad alta velocità sulla declassata a bordo di un'auto. E quando è stato fermato dagli agenti di una Volante, intorno alle 2.30 della notte tra sabato 11 e domenica 12 febbraio, ha pensato bene di reagire aggredendoli e costringendo i poliziotti a ricorrere allo spray al peperoncino per bloccarlo. E' successo all'altezza della ex Pratilia. L'uomo, un pluripregiudicato 40enne, è stato quindi portato in Questura e qui denunciato per i reati di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, nonché sanzionato per guida senza patente e guida sotto l’influenza dell’alcool.

