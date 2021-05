27.05.2021 h 16:58 commenti

Aggredisce e rapina una donna in piazza Mercatale, arrestato dalla Municipale

Il fatto è avvenuto la scorsa notte. L'uomo è stato rintracciato e bloccato in via Amendola. Inutile il tentativo di sfuggire all'arresto. La refurtiva - un telefonino e 50 euro - è stata recuperata e restituita alla vittima

Ha aggredito e rapina una donna ma nel giro di pochi minuti è stato rintracciato e arrestato dalla polizia municipale. E' successo nella notte di giovedì 27 maggio. In manette è finito un pakistano di 46 anni, clandestino, accusato di rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale per essersi opposto all'arresto. L'aggressione è avvenuta poco dopo mezzanotte in piazza Mercatale. La donna, a cui sono stati sottratti il telefonino e 50 euro, ha urlato per chiedere aiuto e a soccorrerla sono stati gli agenti in motocicletta della Municipale che erano di passaggio. La cinese, che presentava una ferita alla testa, ha descritto il rapinatore che è stato poi bloccato in via Amendola e trovato in possesso della refurtiva. Nel tentativo di sfuggire all'arresto, il pakistano ha ferito lievemente un agente.



