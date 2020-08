18.08.2020 h 09:04 commenti

Aggredisce e rapina ristoratore: subito preso dai carabinieri scippatore seriale

La vittima era appena scesa dalla sua auto in via Tofani quando è stata affrontata da un 29enne. La pattuglia di militari era già in zona ed è subito intervenuta

Ha rapinato un ristoratore, sorprendendolo mentre stava scendendo dalla sua auto, e gli ha portato via il portafogli con dentro 180 euro, ma la fuga del bandito è durata poco, visto che in zona c'era una pattuglia di carabinieri del Nucleo Investigativo che lo hanno bloccato e arrestato. E' successo verso le 18.30 di ieri, 17 agosto, in via Tofani. In manette è finito un marocchino di 29 anni, pluripregiudicato e considerato un rapinatore seriale. La vittima è un ristoratore cinese, coetaneo del malvivente. Era appena sceso dalla sua Bmw quando è stato aggredito e rapinato. Nelle fasi concitate della cattura il marocchino ha anche cercato di disfarsi della refurtiva, gettando via il portafogli, ma non gli è servito ad evitare l'arresto. Il 29enne è ora in attesa di comparire davanti al giudice per essere giudicato con rito direttissimo. La somma trafugata è stata restituita al legittimo proprietario.



