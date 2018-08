30.08.2018 h 12:50 commenti

Aggredisce e minaccia i poliziotti che lo sorprendono a rubare su un'auto in sosta

In manette un nigeriano di 32 anni che si è visto contestare numerosi reati. Stanotte era in via Luti e aveva appena forzato le portiere della vettura quando è stato visto dagli agenti

E' stato sorpreso da una pattuglia delle Volanti mentre stava armeggiando intorno ad un'auto in sosta in via IV Novembre e ha pensato bene di aggredire i due poliziotti, costretti ad ingaggiare una colluttazione prima di bloccarlo e ammanettarlo. Poi, una volta in Questura, ha proseguito il suo show minacciando gli agenti. Protagonista della notte brava, un 32enne nigeriano, regolare in Italia ma con numerosi precedenti. Stanotte 30 agosto, verso le 2.45, è stato visto mentre rubava sulla vettura. Alla fine del movimentato arresto, lo straniero è stato accusato di furto aggravato, resistenza violenza e minacce a pubblico ufficiale.

