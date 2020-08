19.08.2020 h 14:42 commenti

Aggredisce e manda al pronto soccorso tre poliziotti, in manette pregiudicato

E' successo nella serata di ieri in piazza Ciardi. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione di un uomo che stava dando in escandescenza in una sala giochi

Tre poliziotti finiti all'ospedale dopo essere stati aggrediti da un uomo di 35 anni, di nazionalità marocchina, che nella serata di ieri, martedì 18 agosto, ha creato non pochi problemi in una sala giochi in piazza Ciardi. L'uomo, senza permesso di soggiorno e con precedenti, è stato arrestato per minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per danneggiamento. I tre agenti hanno riportato ferite giudicate guaribili tra i 4 e i 7 giorni. La polizia è intervenuta intorno alle 20.15 dopo aver ricevuto la segnalazione di un uomo che stava dando in escandescenza all'interno della sala giochi. Individuato e portato all'esterno, il magrebino ha completamente perso la testa e ha minacciato, spintonato e tentato di colpire con calci e pugni gli agenti, uno dei quali ha riportato una ferita alla testa. Alla fine l'esagitato è stato bloccato e portato in questura ma anche durante il tragitto ha continuato a ribellarsi e lo ha fatto danneggiando l'abitacolo della Volante. L'uomo è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine: arrestato due volte per spaccio di droga, denunciato per furto aggravato, ricettazione e inosservanza del provvedimento di espulsione, fino allo scorso maggio sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.



