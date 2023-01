23.01.2023 h 14:59 commenti

Aggredisce e ferisce i poliziotti di una Volante, arrestato spacciatore con precedenti penali

In manette un 35enne trovato con 80 grammi tra hashish e cocaina. Gli agenti lo hanno notato in viale Galilei nella serata di ieri. La droga nascosta in una cantina in un palazzo della zona

Ha aggredito, picchiato e ferito i poliziotti che lo avevano inseguito e bloccato per un controllo. L'uomo, un marocchino di 35 anni, pregiudicato, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per la detenzione di 70 grammi di hashish e 10 di cocaina. E' successo nella serata di ieri, domenica 22 gennaio, in viale Galilei. Qui, i poliziotti di una Volante hanno notato l'uomo che, appena si è reso conto dell'imminente controllo, si è dato alla fuga a piedi; inseguito, è stato bloccato nel vano garage di un condominio. Pur di sottrarsi al controllo e alle operazioni di identificazione, il 35enne si è scagliato contro gli agenti con calci e pugni. Immobilizzato, non senza difficoltà, il nordafricano è stato perquisito e trovato in possesso di una piccola quantità di droga. Il successivo controllo in una cantina ha portato al ritrovamento e al sequestro di altra droga.



Edizioni locali collegate: Prato

