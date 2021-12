19.12.2021 h 15:13 commenti

Aggredisce e ferisce due poliziotti durante un controllo in centro storico, arrestato

Protagonista un 28enne uscito dal carcere appena sei mesi fa e colpito dal divieto di ritorno a Prato e da decreto di espulsione. Addosso aveva dello stupefacente. Il giudice ha disposto l'obbligo di firma

Era uscito dal carcere da appena sei mesi e, al momento della scarcerazione, gli era stato notificato un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Prato, tuttora in corso, e un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Firenze.

Nonostante questo, però, nel pomeriggio di venerdì 17 dicembre era in centro a Prato dove si è reso protagonista di un parapiglia con i poliziotti di una Volante che lo stavano identificando. Protagonista un 28enne di nazionalità marocchina con diversi precedenti e condanne per reati di vario tipo.

Il giovane, che sostava nei pressi di un bar vicino a piazza Duomo, alla richiesta di documenti, ha fornito agli agenti generalità del tutto sconosciute alle Banche Dati interessate alla verifica, dicendo di non avere con sé i documenti. Quando i poliziotti lo hanno invitato a seguirli in Questura, il 28enne è andato in escandescenza urlando e registrando con il proprio telefono l’intervento, per poi colpire gli agenti con calci e pugni, provocando loro lesioni, medicate successivamente in ospedale e guaribili in 5 giorni.

Ricondotto alla calma grazie all’intervento di una seconda pattuglia, il giovane è stato perquisito e trovato in possesso di 15 grammi di hashish, nascosti all’interno della propria biancheria intima, e di 200 euro in cantanti, suddivise in banconote di piccolo taglio, probabile provento di attività di spaccio.

E' stato quindi arrestato e, dopo una notte passata in cella, è comparso davanti al giudice che ne ha convalidato l'arresto disponendo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, presso il commissariato di Sesto Fiorentino.