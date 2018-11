15.11.2018 h 13:44 commenti

Aggredisce due ragazzi per una sigaretta, arriva la polizia e scopre che doveva essere in carcere

E' finita alla Dogaia, dove resterà fino a pena espiata, la notte brava di un pluripregiudicato di 33 anni

Ha cercato di aggredire due ventenni, rei di avergli negato una sigaretta, ma ha finito per mettersi nei guai, visto che quando sono arrivati i poliziotti e lo hanno identificato, è saltato fuori che l'uomo aveva pendente un ordine di carcerazione sul suo capo. E' successo questa notte, 15 novembre, nel parcheggio dell'Omnia Center e la sera brava del 33enne marocchino (clandestino e pluripregiudicato) si è conclusa nel carcere della Dogaia, dove resterà fino a quando non avrà espiato le condanne che gli sono state inflitte per vari reati.

Edizioni locali collegate: Prato

