01.10.2022

Aggredisce due infermiere e ruba siringhe al Serd, arrestato un 40enne

L'uomo è in cura al servizio ma dopo aver ricevuto la terapia ha cercato farsi consegnare i presidi medici. Alla risposta negativa si è scagliato contro il personale che ha poi chiamato i carabinieri

Momenti di tensione al Serd di via Cavour per uno degli utenti che ha aggredito due delle infermiere e cercato di rubare alcune siringhe. E' successo la mattina di giovedì 29 settembre e i carabinieri del Radiomobile, chiamati dal personale, hanno arrestato un tossicodipendente di 40 anni, in cura presso la struttura e non nuovo a comportamenti al di sopra delle righe. Per l'uomo l'accusa è di rapina.

Dopo aver ritirato la terapia, il 40enne aveva chiesto con insistenza la consegna di siringhe e, quando gli è stato fatto notare che quella non era prevista, si è scagliato contro le due infermiere, spintonandone una, per poi afferrare alcune siringhe da un carrello. Le urla delle due donne hanno però richiamato il personale e le guardie giurate del Giovannini che hanno fatto intervenire i carabinieri in tempo per bloccare il fuggitivo.