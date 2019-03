07.03.2019 h 14:10 commenti

Aggredirono a colpi di accetta un venticinquenne, ora padre e figlio sono stati condannati in via definitiva

L'ordine di carcerazione è stato eseguito ieri pomeriggio dalla Squadra mobile di Prato. Il padre, 60 anni, dovrà scontare una pena di oltre 8 anni, mentre per il figlio gli anni di carcere saranno quasi 6

E' arrivata la condanna definitiva per padre e figlio che nel maggio del 2016 in via Cava presero a colpi di accetta un 25enne pratese riducendolo in fin di vita. Ieri pomeriggio, 6 marzo, la sezione Catturandi della Squadra mobile di Prato ha eseguito gli ordini di carcerazione emessi dalla Procura della Repubblica di Prato per tentato omicidio in concorso nei confronti del sessantenne e del figlio ventunenne. Dovranno scontare rispettivamente 8 anni, 5 mesi e 12 giorni di reclusione e 5 anni, 8 mesi e 3 giorni di reclusione.

Il 25enne fu aggredito la sera del 14 maggio 2016 nei pressi di un circolo in via Cava dopo una banale lite con il 21 enne, all'epoca diciannovenne. Alla premedita aggressione partecipò anche il padre del ragazzo. Il 25enne riportò profonde ferite d'arma da taglio alla testa e a un braccio.

Vennero arrestati nel giugno successivo. Nelle varie fasi processuali che si sono susseguite sono tornati in libertà. La sentenza definitiva di condanna eseguita ieri riapre le porte del carcere per entrambi.