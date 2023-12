20.12.2023 h 08:24 commenti

Agganciato e stritolato dal macchinario, quattro condanne per la morte del giovane operaio Sabri

L'infortunio mortale risale al 2 febbraio 2021. Quattro dirigenti della Millefiori di Montale, accusati di omicidio colposo e rimozione delle cautele antinfortunistiche, hanno patteggiato pene comprese tra un anno e 10 mesi e un anno e 6 mesi. L'azienda condannata a pagare una sanzione amministrativa

Quattro condanne con patteggiamento per la morte di Sabri Jaballah, operaio di 22 anni di origine tunisina, residente a Prato, inghiottito dal macchinario al quale stava lavorando. Il fatto, avvenuto nella fabbrica Millefili a Montale, risale al 2 febbraio 2021. Il giudice delle udienze preliminari del tribunale di Pistoia ha accolto le proposte di patteggiamento presentate dai dirigenti dell'azienda chiamati a rispondere di omicidio colposo e rimozione delle cautele antinfortunistiche: Gabriele Galli, 48 anni, all'epoca dei fatti amministratore delegato, condannato a un anno e 8 mesi; Andrea Rosati, 64 anni, al tempo responsabile del servizio di protezione e prevenzione, condannato a un anno e 6 mesi; un anno e 10 mesi per Fabio Faggi, 56 anni, responsabile della produzione; un anno e 10 mesi anche per Alessandro Reali, 61enne, responsabile di stabilimento. Pena sospesa per tutti. L'azienda è stata condannata al pagamento di una sanzione amministrativa di 85mila euro.

In tribunale non si è presentata la famiglia del giovane operaio che ha scelto di non affrontare un altro momento particolarmente difficile; la posizione dei genitori, dei fratelli, cugini e zii è stata rappresentata dall'avvocato Cristiano Giovannelli. I familiari hanno ottenuto il risarcimento dall'azienda.

Stando alla ricostruzione, Sabri Jaballah era impegnato nelle operazioni di pulitura del macchinario quando sarebbe stato agganciato dal rullo cilindrico che lo avrebbe stritolato a causa “dell'assenza di sistemi di sicurezza”.



