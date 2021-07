05.07.2021 h 16:11 commenti

Agevolazioni per mensa, trasporto e nido d'infanzia: da oggi si può presentare domanda

Per ottenerle è necessario avere un'Isee inferiore a 37mla euro. Niente sconti per chi possiede auto o moto di grossa cilindrata ma anche barche di lunghezza superiore a 9 metri se immatricolate dal 1 gennaio 2020

Da oggi lunedì 5 luglio si potranno presentare le domande per richiedere le agevolazioni per la mensa e il trasporto scolastico e per il nido d’infanzia comunale per l'anno scolastico 2021/2022.

E' necessario essere in possesso dell'attestazione Isee in corso di validità oppure dichiarare di aver presentato la Dsu, e avere un valore Isee inferiore a 37 mila euro.

La domanda può essere presentata tramite procedura online sul sito web del Comune di Prato utilizzando la Carta Nazionale Servizi con lettore di smart card o la carta d’identità elettronica con apposito lettore o Spid, (i residenti nel Comune di Prato possono accedere anche solo con nome, cognome e numero della carta di identità), oppure rivolgendosi ai Caaf convenzionati. Le domande per mensa e trasporto scolastico devono essere presentate entro il 31 maggio 2022, quelle per nido d'infanzia comunale entro il 30 giugno 2022.

Per ottenere le agevolazioni è necessario che nessun componente del nucleo familiare sia intestatario di: un autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 2500 cc immatricolato dal 1° gennaio 2020 in poi, tre o più fra autovetture e motoveicoli (questi ultimi di cilindrata superiore a 500 cc) a prescindere dalla data di immatricolazione, un motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 1000 cc immatricolato dal 1° gennaio 2020 in poi, camper immatricolati dal 1° gennaio 2020 in poi, un natante o una barca da diporto di lunghezza superiore a 9 metri immatricolati dal 1° gennaio 2020 in poi.



