19.07.2021

Agenzia per il lavoro seleziona 30 operai e apprendisti per il settore tessile

Le assunzioni tra fine luglio e inizio agosto. I colloqui si terranno in via Rimini nei locali di Adhr Group: "Cerchiamo sia lavoratori con esperienza sia ragazzi appena usciti da istituti tecnici"

Tornano i Recruiting Day in presenza anche a Prato, dove mercoledì 21 luglio, nei locali della filiale dell’agenzia per il lavoro Adhr Group di via Rimini 51, saranno selezionate oltre 30 figure per lavorare da subito nel comparto tessile del territorio.

“Cerchiamo sia operai specializzati, che sappiano lavorare in particolare con le macchine tipiche della rifinizione, filatura, tintoria e tessitura - spiega Vanessa Prandina, recruiter specialist della filiale pratese - sia ragazzi giovani senza esperienza, usciti da istituti tecnici, da inserire e formare. Ma diverse aziende cercano anche personale femminile, soprattutto per la filatura”.

Le selezioni sono finalizzate all’assunzione, prima di un naturale periodo di prova che può iniziare già a fine luglio e primi di agosto. “Ci sono tanti pensionamenti in questo periodo nel comparto tessile - continua Vanessa Prandina - per questo è un buon momento per entrare in modo stabile in una delle numerose realtà produttive del distretto”. Le aziende per le quali sono aperte le selezioni sono piccole e medie realtà della zona, che vanno da un minimo di cinque a un massimo di cinquanta persone impegnate al loro interno.