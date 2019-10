18.10.2019 h 18:22 commenti

Agenti feriti alla Dogaia, interrogazione del senatore La Pietra (FdI) dopo la rettifica del ministero della Giustizia

"Un agente ferito dal lancio di un fornellino a gas e un altro spintonato, tutti e due finiti all'ospedale e il ministero parla di 'atti di turbativa' smentendo la rissa. Sarà mica stato uno scambio di opinioni"?, questo il commento del parlamentare

Il senatore di Fratelli d'Italia Patrizio La Pietra presenterà un'interrogazione al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede per chiedergli conto della rettifica inviata ieri dall'ufficio stampa del suo dicastero per rubricare ad “atti di turbativa” i fatti avvenuti all'interno del carcere della Dogaia definiti 'rissa' dalla stampa ( leggi ). “Chiederò di sapere se davvero il ministro pensa che non si tratti di rissa l'aggressione di due detenuti contro il personale della polizia penitenziaria – il commento del senatore La Pietra – un agente è stato colpito dal lancio di un fornello a gas mentre un altro è stato spintonato ed entrambi sono finiti all'ospedale. Come vogliamo definire questo caos? Lo vogliamo definire uno scambio di opinioni? La situazione all'interno della casa circondariale di Prato è drammatica, le condizioni di lavoro degli agenti penitenziari sono drammatiche ed è il momento di intervenire con misure concrete, con soluzioni vere a tutela dei lavoratori, altro che ridimensionare fatti gravissimi come quello avvenuto nei giorni scorsi”.