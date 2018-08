23.08.2018 h 08:03 commenti

Agenti e personale medico intervengono per sedare una lite, ma vengono aggrediti. Denunciata una donna

E' successo a Castelnuovo, la cinquantaduenne è stata trasportata al pronto soccorso e denunciata per minacce e resistenza a pubblico ufficiale

C'è voluto l'intervento della polizia e del 118 per sedare la lite familiare che, ieri sera 22 agosto, è scoppiata a Castelnuovo. Gli agenti, quando sono arrivati verso le 19 insieme al personale del 118, sono stati offesi e minacciati da una cinquantaduenne in evidente stato di agitazione e già nota alle forze dell’ ordine. La donna, che aveva assunto psicofarmaci, una volta bloccata e sottoposta alle prime cure è stata accompagnata al pronto soccorso e denunciata per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.



Edizioni locali collegate: Prato

