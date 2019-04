16.04.2019 h 14:28 commenti

Agente picchiato da un detenuto finisce all'ospedale con uno zigomo fratturato, aggressione nel carcere della Dogaia

L'agente di polizia penitenziaria è stato colpito in pieno viso da un detenuto italiano rinchiuso nella sezione di alta sicurezza. Insorge il Sappe: "Basta violenze, pistole taser e peperoncino allo spray per la difesa"

Zigomo fratturato, prognosi di ventidue giorni. Un agente della polizia penitenziaria in servizio al carcere della Dogaia è stato aggredito e ferito ieri, lunedì 15 aprile, da un detenuto italiano recluso nel circuito di alta sicurezza. L'agente è stato prima minacciato e poi colpito con un pugno in pieno viso dal detenuto che stava facendo una telefonata. Portato subito al pronto soccorso, il poliziotto penitenziario è stato medicato, sottoposto ad accertamenti e dimesso in serata. Il detenuto è stato arrestato e oggi, martedì 16 aprile, è comparso davanti al giudice per il processo per direttissima. Non è la prima aggressione che avviene nel carcere della Dogaia.

“L'intervento di altro personale – il commento di Pasquale Salemme, segretario nazionale del Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria) – ha scongiurato ulteriori conseguenze ripristinando l'ordine e la sicurezza all'interno del reparto detentivo. Nonostante l'evento sia l'ennesimo segnale che giunge dal carcere pratese, l'amministrazione penitenziaria non ha posto in essere alcun provvedimento teso alla risoluzione delle problematiche connesse in primis alla carenza organica”. Una carenza più volte lamentata dal sindacato: “La carenza non permette la coperture di tutte le postazioni di servizio – continua Salemme – con conseguente aumento del carico di lavoro per il personale che si ritrova a ricoprire più postazioni nell'arco dello stesso turno lavorativo nel quale viene già programmato lo straordinario. Nel reparto di media sicurezza della Dogaia sono in corso lavori di ristrutturazione per l'adeguamento delle celle ma non è stato sfoltito il numero dei detenuti che sono stati solo spostati in altre sezioni”.

Interviene anche il segretario generale del Sappe Donato Capece: “Ogni giorno giungono notizie di aggressioni a donne e uomini della Penitenziaria che sono sempre più umiliati e vittime di violenze da parte di una popolazione detenuta che non ha alcuna remora a scagliarsi contro chi in carcere rappresenta lo Stato. E' mai possibile che nessuno, al ministero della Giustizia e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, abbia pensato di introdurre strumenti come quelli in uso a polizia e carabinieri, ossia pistole taser e spray al peperoncino”?

Sull'aggressione si regista anche l'intervento del senatore di Fratelli d'Italia Patrizio La Pietra: “Un atto gravissimo, purtroppo non l'unico, che genera dubbi sulla gestione della direzione del carcere di Prato dove un reparto di alta sicurezza, con detenuti mafiosi, sia a celle aperte. La situazione pratese è lo specchio del sistema carcerario italiano dove una politica sbagliata ha trasformato le carceri in luoghi fuori controllo con la casa di pena che paradossalmente è per gli agenti e non per i detenuti. Il sistema deve essere rivisto subito”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus