28.05.2022 h 07:24 commenti

Agente della polizia penitenziaria di Prato salva un uomo dal suicidio

È successo giovedì a Schignano. Di rientro dal turno di lavoro, l’agente si è imbattuto in un uomo ferito e in stato confusionale. Prima lo ha avvicinato e poi ha chiesto l’intervento dei soccorsi. “Azione civica decisiva - dice il sindacato - auspichiamo un riconoscimento dall’Amministrazione penitenziaria centrale”

Ha salvato un uomo dal suicidio riuscendo ad avvicinarlo e ad instaurare un dialogo che, per quanto difficile, e servito a prendere tempo in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Protagonista dell’intervento un agente penitenziario in servizio al carcere della Dogaia, a Prato. È successo giovedì 26 maggio a Schignano. L’agente, che stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro, si e imbattuto in un uomo in stato confusionale, ferito e sanguinante in seguito a gesti di autolesionismo. Immediata la prima opera di soccorso, decisiva per distrarre l’uomo dai suoi propositi e affidarlo alle cure dei sanitari. “Esprimo compiacimento per quanto ha fatto l’agente - il commento di Donato Nolè, Funzione pubblica Cgil Toscana - e stato scongiurato che il gesto estremo si realizzasse”, Dello stesso tenore il commento di Mirko Manna, Funzione pubblica Cgil nazionale: “Grande senso civico e attaccamento al valore che è la tutela della collettività. Auspichiamo, adesso, un giusto riconoscimento dall'Amministrazione penitenziaria centrale".

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus