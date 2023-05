02.05.2023 h 10:05 commenti

Agente della Municipale fuori servizio riconosce in strada l'autore di una tentata rapina

L'uomo con un complice aveva aggredito un passante in via Monnet, all’altezza della pista ciclabile, ma era stato messo in fuga dall'arrivo di una pattuglia. Il giorno successivo è stato visto in strada e portato al Comando per essere denunciato

Nei giorni scorsi una pattuglia del reparto motociclisti della Municipale è intervenuta in via Monnet, all’altezza della pista ciclabile, per sventare una rapina ai danni di un cittadino cinese. A tentarla sono stati due uomini di colore che si sono dati alla fuga in direzioni diverse alla vista degli agenti. L'uomo cinese ha sporto denuncia e il giorno successivo, uno dei due maviventi che era stato descritto, è stato riconosciuto da un agente fuori servizio che ha avvisato la propria centrale operativa consentendo così ad una pattuglia di intercettarlo. L’uomo, un 31enne originario del Gambia, è stato portato al Comando di piazza Macelli ed è stato trovato in possesso di un coltello di circa 10 cm di lunghezza. E' stato quindi riconosciuto dalla persona cinese che aveva subito l’aggressione. Nei confronti dell’uomo è scattata così la denuncia per tentata rapina e possesso ingiustificato del coltello.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus