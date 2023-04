12.04.2023 h 17:00 commenti

Agente aggredito alla Dogaia, la Fp Cgil presenta un esposto contro il Dap

Il segretario Sandro Malucchi si rivolgerà alla procura: "Il poliziotto picchiato da un detenuto con problemi psichiatrici che avrebbe dovuto essere recluso in una struttura ad hoc e non in un carcere tradizionale"

nadia tarantino

Dopo che alla Dogaia un altro poliziotto penitenziario è stato aggredito da un detenuto con problemi psichiatrici ed è finito all'ospedale con il setto nasale e due denti rotti, il sindacato non si accontenta – si fa per dire – del solito comunicato di protesta per chiedere interventi mirati a tutela dei lavoratori. Questa volta si passa dalle parole ai fatti, cioè dal comunicato di rito all'esposto contro il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Ad annunciare l'istanza è Sandro Malucchi, segretario generale della Funzione pubblica Cgil Prato e Pistoia: “Sono pronto a portare la questione in procura – dice – siamo di fronte alla mancata attuazione di una norma del 2012 che dice chiaramente che i detenuti psichiatrici devono essere accolti nelle Rems (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza ndr), e cioè in quelle strutture che hanno sostituito gli Opg (Ospedali psichiatrici giudiziari ndr), oppure in apposite sezioni ricavate all'interno del carcere. Così non è e questo espone la polizia penitenziaria a rischi e pericoli, ogni giorno, ogni minuto”.Malucchi fa riferimento alla legge 9 del 2012, quella che ha sancito la chiusura degli Opg affidando alle Regioni il compito di realizzare le Rems: il comma 9 dell'articolo 3 ter, stabilisce che se la Regione non provvede, allora a provvedere “in via sostitutiva” è il Governo. Da qui la decisione di presentare un esposto e di puntare il dito contro il Dap.“La nostra azione vuole essere una tutela a tutti gli effetti della polizia penitenziaria – ancora Malucchi – stiamo parlando della mancata attuazione di una legge del 2012 non di un anno fa, e le conseguenze sono all'ordine del giorno. Non possiamo tollerare oltre. Sarà la procura a valutare gli estremi per l'avvio di un'inchiesta”.Le Rems, in Toscana, sono due: una a Empoli con 9 posti destinati con i lavori in corso a diventare 20, l'altra a Volterra con 30 posti. Troppo pochi e se la Regione non fa niente per incrementarli, allora ci deve pensare il Governo e da questo sunto parte l'esposto della Fp Cgil Prato e Pistoia. “Non lo dico io, lo dice la legge”, il commento di Malucchi.