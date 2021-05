03.05.2021 h 16:11 commenti

Agenda digitale, il Comune sceglie l'app IO per interagire con i servizi pubblici locali e nazionali

In modo semplice e veloce l'utente riceverà un promemoria per gli appuntamenti all'Anagrafe, per la scadenza della carta di identità e potrà consultare lo stato della pratica del cambio di residenza

Il Comune di Prato sceglie l'app dei servizi pubblici “IO”, un punto di accesso che permette di interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici locali e nazionali direttamente da smartphone o tablet, per rendere capillare la diffusione dei pagamenti digitali, dare impulso alla digitalizzazione dei servizi pubblici in Italia, utilizzare servizi, ricevere comunicazioni e notifiche, effettuare pagamenti e consultare documenti delle Pubbliche Amministrazioni in un'unica app. L'app IO è stata realizzata dall'azienda PagoPA, partecipata dello Stato.

“Continua il lavoro di integrazione dei servizi online del Comune di Prato con le piattaforme nazionali come previsto dall'Agenda digitale della città - dice l'assessore al Bilancio, all'Agenda digitale e alle Attività produttive Benedetta Squittieri -. L'app IO è sicuramente uno strumento importante per avvicinare i cittadini ai servizi digitali delle Pubbliche Amministrazioni. I servizi che sono ricompresi adesso sono solo un primo passo rispetto ai molti servizi online che si trovano sul sito del Comune, siamo soddisfatti e continueremo ancora il lavoro per rendere sempre più accessibili e più semplici i servizi online del Comune di Prato“.

I servizi del Comune di Prato attivati a maggio sull'app IO sono: promemoria per gli appuntamenti presi all'Anagrafe centrale o agli sportelli decentrati che permette di ricevere 48 ore prima una notifica che ricorda all'utente il giorno, l'orario e il luogo dell'appuntamento; promemoria per la scadenza della carta d'identità, infatti tre mesi prima della scadenza l'utente riceverà un messaggio con indicata la data di scadenza del documento con un link all'agenda online per prenotare un appuntamento per il rinnovo; cambio di residenza con la quale sarà notificato all'utente, tramite un messaggio, lo stato della pratica, in particolare sarà comunicato quando sarà presa in carico e se la pratica si è conclusa con successo o se è stata rifiutata.

I servizi sull'app saranno attivati gradualmente. L’app è disponibile su App store e Play store e si installa come qualsiasi altra applicazione. È gratuita e può essere utilizzata anche dai cittadini italiani che vivono all’estero.