Agenda digitale e rete wifi, il Comune apre i processi di partecipazione

Obiettivi dei percorsi sono la condivisione delle scelte e la trasparenza, oltre a migliorare la qualità dei servizi che l'amministrazione offre ai cittadini

Sono due i percorsi partecipativi aperti dal Comune di Prato su ParteciPO, la piattaforma digitale dedicata alla partecipazione pubblica.

I cittadini potranno esprimere il proprio parere su "Agenda digitale del Comune di Prato 2022-2024" e "Evoluzione della rete Free WiFi di Prato". I due percorsi partecipativi si chiuderanno il 31 marzo 2023 e in quanto “permanenti”, ovvero promossi dall’amministrazione comunale per orientare le proprie scelte in vista del Bilancio di Previsione, saranno destinati ad essere riaperti ogni anno.

ParteciPO è la piattaforma digitale online di partecipazione pubblica realizzata dal Comune di Prato nell’ambito delle azioni previste dall’Agenda digitale 2021 – 2023, la piattaforma è basata sulla piattaforma “decidim” nata grazie a fondi europei ed utilizzata da tante città europee per avviare i processi partecipativi digitali per le pubbliche amministrazioni.

Tutti possono accedere e navigare su ParteciPO liberamente e in modo anonimo. Per partecipare attivamente alle consultazioni che si svolgono sulla piattaforma, è necessario essere iscritti.

La registrazione degli utenti comporta l'inserimento di un nome identificativo dell’utente su ParteciPO, un indirizzo mail valido ed una password. L’identificativo dell’utente (che può essere anche un nickname) comparirà a firma dei contributi pubblicati dell’utente e sarà visibile a tutti i navigatori. In qualsiasi momento l’utente può modificare e cancellare i propri dati.

Una volta iscritti gli utenti potranno inviare i propri contributi alle consultazioni online che si svolgono sulla piattaforma ParteciPO in tre modi: inviando proposte di iniziative, commentando proposte, rispondendo a questionari.

L’utente che pubblica un contenuto,è responsabile a titolo individuale per propri contenuti e i contenuti, una volta pubblicati, non possono essere modificati da nessun utente.





Agenda digitale del Comune di Prato 2022-2024. E' il piano d’azione con il quale il Comune vuole sostenere lo sviluppo dei propri servizi digitali rivolti a cittadini, imprese ed altri soggetti di rilievo sul territorio. Di durata triennale, viene realizzata dal Servizio innovazione e agenda digitale che si occupa di progettare e implementare i servizi digitali dell'amministrazione, di recepire e raccordare le esigenze dei vari uffici comunali in ambito digitale. Il piano integra i suggerimenti di cittadini ed altri soggetti, pervenuti attraverso l’organizzazione di occasioni di confronto.

Evoluzione della rete free WiFi di Prato. Il Comune e la Provincia di Prato, a partire dal 2015, hanno unificato, esteso e potenziato, il servizio di wifi gratuito, in tutto il territorio provinciale. La rete aderisce nel 2017 alla rete nazionale di accesso gratuito a internet. A giugno 2021 il Comune ha aderito ad un ulteriore progetto del ministero dello Sviluppo economico, “Piazza wi-fi Italia”, che ha consentito di predisporre ed attivare ulteriori punti a Prato. Con lo stesso account di accesso, è possibile la navigazione gratuita e sicura non solo in piazze, parchi pubblici, ambienti ospedalieri, biblioteche e luoghi di incontro distribuiti in tutta la provincia, ma anche nelle centinaia di comuni che già aderiscono a “WiFi Italia”. Le proposte che perverranno con questo nuovo processo partecipativo saranno poi valutate dall'Amministrazione, che potrà o meno integrarle nella programmazione dell’ampliamento della rete per il 2023.







