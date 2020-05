20.05.2020 h 13:46 commenti

Affitto troppo alto, chiude Fuori di Pizza: "Aiutateci a trovare una nuova sede"

Nei locali di via Ciardi a San Paolo, per anni gli utenti dell'associazione Pangea hanno sfornato pizze, ma anche vissuto momenti importanti di socializzazione. Tra le sedi possibili quella del campo di rugby a Iolo proposta anche dai consiglieri del Pd Marco Biagioni, Claudia Longobardi e Silvia Norcia

Addio a Fuori di Pizza la pizzeria gestita da utenti con disagio mentale. Il contratto d’affitto è scaduto e la proprietaria ha chiesto un aumento a Pangea, Aurora e Me la cavo, le tre associazioni che avevano la sede nei locali di via Ciardi.

La chiusura forzata dell’attività per tre mesi a causa dell’emergenza sanitaria, ha fatto il resto e così in questi giorni utenti e volontari stanno smontando cucine, tavoli e bar. All’impacchettamento non sfugge neppure la bicicletta riportata dall’India come regalo di riconoscenza in occasione del progetto Passaggio in India.

“Non possiamo permetterci un affitto così alto – spiega Luciano Giusti presidente di Pangea – questi locali non servono soltanto come pizzeria, ma anche per le riunioni degli utenti e le attività di socializzazione che sono fondamentali nel percorso terapeutico”. Forse l’attività potrebbe essere trasferita a Iolo dove l’associazione cogestisce il campo da rugby, per ora sono state trasportare le segreterie delle tre associazioni. “Ci sarebbe uno spazio all’aperto di circa 200 metri che potremmo attrezzare con una tensostruttura – continua – ma ci sono problemi di concessioni. Speriamo che si arrivi presto a una soluzione, soprattutto per la serenità degli utenti, intanto lancio un appello per trovare uno spazio adatto alla nostra attività”

L’associazione Regalami un sorriso, nel frattempo ha consegnato a Pangea un assegno da mille euro per fare fronte alle spese, contributo che verrà utilizzato per pagare i fornitori: “Sono andato ad assistere all'ultimo atto di questo progetto – spiega il presidente Piero Giacomelli- che per vari motivi è dovuto cessare, lo smantellamento del locale. Un tristezza infinita mi ha assalito e come Onlus Regalami un sorriso mi sono sentito in dovere di effettuare un piccolo contributo per cercare di dare una opportunità per ripartire.”

In via Ciardi per otto anni i venti utenti di Pangea insieme ai volontari si sono alternati a servire ai tavoli, a preparare pizze e cocktail, ma anche a fare attività terapeutica. “Qui ci ho passato tanto tempo dietro al bancone del bar - racconta Alberto .- lascia ance tanti ricorsi in questi locali”. Anche Antonio che è socio di Aurora da oltre 20 anni è commosso mentre aiutata a smontare i mobili. “Speriamo presto di trovare una nuova sede e di ricominciare le nostre attività”.

Immediata le presa di posizione, sulla vicenda, sia da parte della maggioranza sia dell'opposizione in consiglio comunale. Marco Biagioni, Claudia Longobardi e Silvia Norcia consiglieri comunali Pd della commissione 5 dicono: “L’amministrazione comunale individui degli spazi dentro l’impianto di rugby Chersoni di Iolo da destinare alle associazioni che si occupano di inclusione e sociale. Prato non può perdere un’esperienza come quella, che rappresenta un aiuto concreto al nostro Comune per intercettare, aiutare e includere le categorie più fragili ed emarginate del territorio".

Parole cui fanno eco quelle del capogruppo di Fratelli d'Italia Claudio Belgiorno: "L'amministrazione comunale non può permettere che una realtà come Fuori di Pizza chiuda - afferma -. Che intervenga al più presto il sindaco in quanto se si ha la volontà di trovare uno spazio in città (e presso lo Stadio Chersoni ci sono degli spazi adatti a questo tipo di attività) lo si può fare in brevissimo tempo. Realtà come queste andrebbero tutelate anche con l'utilizzo di risorse pubbliche".

