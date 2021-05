Un'emergenza casa nell'emergenza casa, crescono i pensionati che non possono pagarsi l'affitto dovendo fare i conti con 600/900 euro al mese. Persone disperate ultra 65enni che si rivolgono sempre più spesso allo sportello d'ascolto del Casolare, l'associazione che si occupa di affitti all'interno della Caritas. Per quattro di loro è stata trovata una soluzione, un appartamento in via Carraia con una stanza da letto e bagno e una zona comune dove ci sono quattro mobili cucina, uno per ciascun ospite, una parte adibita a salotto per la convivialità ed una zona adibita a lavanderia. Tutto però ha bisogno di migliorie."Le persone ci sono, la casa anche - spiega Giovanni Pieraccini presidente del Casolare - ma servono almeno 5mila euro per sostituire le porte, mettere dei ventilatori e una connessione internet. Per ora gli inquilini ci stanno, hanno sottoscritto un contratto di 4 anni più 4 in funzione dello spazio utilizzato, ma vorremmo dargli una soluzione abitativa più confortevole".Da qui insieme alla Fondazione Il cuore si scioglie della Coop , il lancio di una sottoscrizione attraverso la piattaforma eppela : se si raggiungono i 3.500 euro Coop raddoppia l'importo. Le sottoscrizioni sono libere e possono essere fatte a partire da oggi 3 maggio fino al 15 giugno."Non vogliamo sostituirci al pubblico che ha il dovere di aiutare i cittadini in difficoltà - spiega Pieraccini - ma intanto abbiamo dato una prima risposta a questa nuova povertà che avanza, i coinquilini hanno creato un gruppo una sorta di famiglia che convive sotto lo stesso tetto. Anche questo è un aspetto importante. Le richieste sono tante, anche da parte di donne".