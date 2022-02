22.02.2022 h 12:36 commenti

Affitti al Macrolotto 1, la procura apre un'inchiesta dopo la denuncia dell'azienda cinese sulla 'buona entrata'

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni è l'ipotesi di reato su cui si sta lavorando. I primi accertamenti, affidati alla guardia di finanza, potrebbe profilare un altro reato: l'evasione fiscale. In ballo i 400mila euro che una ditta ha versato per poter prendere in affitto un capannone in via Toscana

nadia tarantino

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: è questa l'ipotesi di reato sulla quale la procura di Prato ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia di un imprenditore cinese che, lo scorso gennaio, è stato sfrattato dal capannone preso in affitto per la sua attività di pronto moda dopo aver saldato in ritardo tre mesi di locazione e, soprattutto, nonostante il pagamento, prima della stipula del contratto, di una 'buona entrata' di 400mila euro in contanti e a nero ( leggi ). L'inchiesta è sulla scrivania del sostituto procuratore Alessia Iacopini che ha dato mandato alla guardia di finanza di approfondire e verificare le circostanze della denuncia. Circostanze molto dettagliate, con tanto di nomi e cognomi, date e altri elementi a sostegno del pagamento della 'buona entrata' nel 2016 per firmare il contratto di affitto del capannone, situato in via Toscana, nel Macrolotto 1, e dell'ulteriore richiesta di 400mila euro per poter firmare un secondo contratto dopo lo sfratto andato a buon fine. Il corso delle indagini potrebbe profilare anche una seconda ipotesi di reato: l'evasione fiscale.Una pratica, quella della 'buona entrata', che, stando all'imprenditoria cinese, sarebbe una prassi con prezzi che variano da zona a zona: più caro il Macrolotto di Iolo dove sarebbero state pagate somme tra i 600 e gli 800mila euro; meno cari, con cifre comprese tra 400 e 500mila euro, il Macrolotto 1 e l'area di Tavola. In ogni caso, zone molto ambite dai pronto moda cinesi, sicuri di essere raggiunti con facilità dai compratori provenienti da tutta Europa e sicuri di essere al centro della girandola di affari che ogni giorno approda nella zona produttiva a sud della città.L'inchiesta aperta dalla procura non è la prima sul sistema della 'buona entrata': in passato altri casi sono stati oggetto di indagine e uno in particolare – imputata una pratese di 52 anni – ha passato il vaglio del giudice delle udienze preliminari che ha firmato il rinvio a giudizio per tentata estorsione. Una vicenda non troppo diversa da quella che è oggetto dell'ultima inchiesta: l'inquilina cinese raccontò che la proprietaria aveva chiesto, dopo la firma del contratto di affitto, 170mila euro di 'buona entrata' per evitare lo sfratto che trovava ragione in alcuni abusi edilizi che però il locatario assicurò essere già presenti al suo ingresso. Se i contorni dei due casi sono più o meno simili, a cambiare – e di tanto – sono le cifre e l'accusa mossa dalla procura. Sviluppi sono attesi nei prossimi giorni.