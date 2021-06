26.06.2021 h 10:56 commenti

Affitta un garage per confezionare le dosi di droga e lo fa con la porta aperta: arrestato

Blitz dei carabinieri ieri sera in via Ariosto: in manette un 43enne trovato con 323 grammi di ketamina e quasi cento pasticche di ecstasy. L'uomo era seguito da tempo dai militari

Aveva affittato un garage in via Ariosto e lo aveva trasformato nel laboratorio per il confezionamento delle dosi di stupefacente. E si sentiva così al sicuro da procedere all'operazione di imbustamento delle dosi lasciando la porta aperta. Così, ieri sera 25 giugno, è stato un gioco da ragazzi per i carabinieri del Nucleo Investigativo fare irruzione nel locale e arrestare un 43enne di nazionalità cinese, residente a Campi Bisenzio. I militari gli hanno sequestrato 323 grammi di ketamina, 96 pasticche di ecstasy di varia foggia, una piccola quantità di marijuana e tutto il necessario al confezionamento delle dosi, comprese bilancine di precisione. Sequestrati all'uomo anche 800 euro in contanti mentre il valore dello stupefacente viene calcolato in oltre 20mila euro.

I carabinieri dell'Investigativo stavano tenendo d'occhio da un po' di tempo il 43enne, che era stato visto frequentare numerosi locali gestiti da connazionali, alcuni sospettati di essere bische e nei confronti dei quali saranno svolti ulteriori accertamenti. si spostava su una Megane Bianca che ieri sera è stata intercettata da una pattuglia in borghese dei militari che lo hanno seguito fino in via Ariosto per poi fare irruzione e sorprenderlo "al lavoro". Sono così scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il pusher, difeso dall'avvocato Tiziano Veltri, oggi è comparso davanti al giudice Cautadella per essere giudicato con rito direttissimo. Sono stati concessi i termini a difesa per cui il processo si terra attobre. Nel frattempo per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.