17.09.2018 h 11:38 commenti

Affitta casa "fantasma" all'isola d'Elba: terza vittima delle due truffatrici milanesi

Dopo le due coppie raggirate ad agosto, nella rete è finito anche un 30enne pratese. I carabinieri hanno identificato e denunciato nuovamente la coppia di malviventi

Sono state nuovamente denunciate per truffa le due donne milanesi, entrambe quarantenni, finite già nei guai per aver affittato una casa “fantasma” all'Elba a due coppie di pratesi ( LEGGI ). Anche in questo caso la vittima è un pratese, un 30enne che si è visto rovinare le vacanze oltre ad aver perso i soldi versati come caparra.Sono stati i carabinieri della Stazione di Prato a risalire alla coppia di truffatrici di origine milanese che avevano inserito su un noto sito di e-commerce l'annuncio per un appartamento da affittare per le vacanze al mare all’Isola d’Elba. Il 30enne aveva contattato il telefono cellulare indicato nell’inserzione e concordato con una delle due donne il prezzo per la locazione. Con la tecnica di spostare la transazione dal sistema sicuro ed affidabile del sito, l’interlocutrice ha convinto la vittima a versare la caparra sul conto corrente di una sua amica. Della casa neanche l'ombra mentre le due donne si sono rese irreperibili anche alle chiamate.Le indagini dei carabinieri di Prato hanno infine portato all’identificazione delle truffatrici che sono state pertanto denunciate in stato di libertà. Si tratta delle stesse donne che aveva già raggirato, con la stessa tecnica, due coppi pratesi.