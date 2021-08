12.08.2021 h 18:21 commenti

Affidato il lavoro di restauro dello stemma mediceo del Palazzo comunale

Poco meno di ventimila euro il costo dell'intervento per ristrutturare l'antico blasone in pietra che risalta sulla facciata all'angolo tra la piazza e corso Mazzoni. Il manufatto risale al 1550

Sarà restaurato e riportato agli antichi fasti lo stemma mediceo in pietra che risalta sulla facciata del Palazzo comunale, all'angolo con corso Mazzoni, proprio sopra le vetrine dell'Ufficio relazioni con il pubblico. L'antico blasone della famiglia dei Medici, che gli studiosi datano 1550, sarà oggetto di un lavoro di ristrutturazione che il Comune ha affidato alla Cooperativa Archeologia di Firenze e che ha già ottenuto il via libera della Soprintendenza.

Un intervento sullo stemma è già stato fatto nei mesi scorsi insieme ad un lavoro più complesso che ha riguardato il rifacimento delle persiante e dei portoncini in legno dell'edificio per un costo totale di 160mila euro. Proprio durante questo intervento, è stato ritenuto necessario provvedere a eseguire un'operazione di messa in sicurezza più particolare sul blasone a causa delle sue condizioni precarie. Costo di poco inferiore a 20mila euro.



Edizioni locali collegate: Prato

