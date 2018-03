28.03.2018 h 15:44 commenti

Aereo sorvola a bassa quota Prato: si trattava di un cargo militare in attesa di atterrare a Peretola

In tanti hanno chiamato le forze dell'ordine preoccupati dalle evoluzioni del velivolo

Occhi al cielo per tanti pratesi, poco prima delle 15 di oggi 28 marzo, per un aereo militare che ha sorvolato a bassa quota la città. In tanti si sono preoccupati e nel giro di pochi minuti i centralini di questura e carabinieri sono stati tempestati di telefonate. Tante anche le segnalaizoni arrivate ai giornali o pubblicate su Facebook.

Tra l'altro, proprio oggi a Firenze è in programma l'esibizione delle Frecce Tricolori. Come poi appurato dai carabinieri, che hanno subito contattato la torre di controllo di Peretola, si trattava di un cargo militare che doveva atterrare allo scalo fiorentino. Non essendo disponibile la pista, è stato detto al pilota di fare alcuni giri ad una quota di seicento metri, in attesa di avere il via libera all'atterraggio. E visto che gran parte dello spazio aereo di Firenze era chiuso per le Frecce Tricolori, ecco che il pilota ha dovuto puntare su Prato. Da qui quelle che in molti hanno scambiato per evoluzioni da parte dell'aereo.