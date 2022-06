09.06.2022 h 12:38 commenti

Adottato a tempo di record Fluo, il coniglietto verniciato di rosso e poi abbandonato

I volontari di Earth hanno ricevuto centinaia di richieste da tutta Italia. Alla fine è stata scelta una coppia di Livorno. L'appello: "Abbiamo ancora tanti piccoli conigli in attesa di adozione, fatevi avanti"

Ha avuto un lieto fine la vicenda del coniglietto imbrattato con vernice rossa ed abbandonato in un parco giochi di Prato, dove era stato recuperato dai volontari dell'associazione Earth ( LEGGI ). Fluo, così è stato chiamato, ha infatti trovato a tempo di record una nuova famiglia e ora si trova coccolato e accudito da persone che vogliono solo il suo bene e in una casa dove ha trovato anche un'amica di giochi.



"Voglio ringraziare tutte le persone che, condividendo la vicenda di Fluo, ci hanno permesso di trovargli una famiglia in tempi record - dice Brenda Mormile di Earth Prato -. Questo non è affatto scontato, specialmente quando si trattano animali domestici come il coniglio, i quali pur essendo il terzo pet più diffuso nelle famiglie italiane, godono di una considerazione minore se paragonati agli altri amici animali come il cane ed il gatto".

"Abbiamo ricevuto centinaia di richieste di adozione da ogni parte d'Italia - prosegue Mormile -. Questi giorni li ho praticamente passati al telefono con i vari adottanti, cercando di capire se Fluo rappresentasse per loro la giusta scelta. Alla fine abbiamo deciso di darlo in adozione a Giulia e Davide, una coppia di fidanzati di Livorno i quali erano già esperti in conigli ed in possesso di una coniglietta di nome Ciappola, della quale Fluo si è immediatamente innamorato. Inoltre, anche la vicinanza tra le nostre città è stato sicuramente un aspetto che ho preso in considerazione".

Adesso Earth spera che altri coniglietti abbiano la stessa fortuna di Fluo: "Abbiamo ancora diversi coniglietti che provengono da situazioni del tutto simili a quella di Fluo - conclude Brenda Mormile - e che cercano disperatamente una famiglia. Chi fosse interessato ad aiutarci ed a adottarne uno può contattarci allo 0574/1747113. I conigli sono degli ottimi compagni di vita".