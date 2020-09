"Adolescenza, istruzioni per l'uso". Corso rivolto a genitori e docenti per affrontare al meglio il post lockdown dei ragazzi

È il 9 settembre alle 13 il termine ultimo per l'iscrizione ai corsi di cultura generale promossi dal Comune di Prato in collaborazione con la biblioteca Lazzerini.

Tra questi uno dedicato in particolare a docenti, genitori, e a quanti svolgono a vario titolo una funzione educativa "Adolescenza, istruzioni per l'uso" con Teresa Zucchi, psichiatra e psicoterapeuta e Giulio Mazzetti, life e teen coach.

I docenti, con esperienza pluriennale di lavoro con adolescenti, illustreranno come supportare e sostenere i nostri ragazzi in un periodo così complesso come quello attuale.

Gli incontri si svolgeranno presso la sala Don Milani in via De Gasperi 63, sabato 6, 13 e 20 febbraio 2021 dalle 15 alle 17 Per informazioni ed iscrizioni ecco il link "Il post lockdown - spiega Teresa Zucchi - è stato e continua ad essere un periodo molto complesso. Assieme all'economia sono crollate certezze e sicurezze. Si sono destati dubbi e perplessità, rabbia e paure. Ripartire è dura. Per noi adulti e per i nostri ragazzi,.che a volte fanno fatica ad abbandonare il rifugio domestico per immettersi nel flusso di vita. Esitano nella ripresa del nuovo anno scolastico così incerto e confuso. Temono un' anomala normalità impastata di dubbi e di indicazioni non sempre chiare e coerenti. Dentro questo scenario è essenziale il contributo di noi adulti. Pur mantenendo la necessaria prudenza vanno evitati atteggiamenti catastrofici e allarmanti, solamente capaci di rinforzare preoccupazioni, insicurezze ed inevitabili evitamenti"."Vanno sottolineate non solo criticità ma anche e soprattutto mezzi e risorse presenti per gestire la situazione attuale - prosegue la psichiatra - . Non possiamo lasciarci e lasciarli travolgere da oscure minacce e indefiniti presagi. Per quanto difficile è importante trasmettere fiducia, supporto e sostegno. E perfino ritornare a sperare. Perché come scriveva Charles Péguy "È sperare la cosa più difficile. La cosa più facile è disperare, ed è una grande tentazione". Noi non vogliamo né possiamo permetterci di cadere all'interno".