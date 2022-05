12.05.2022 h 08:42 commenti

Adesso è ufficiale: il 18 giugno al Convitto potranno ballare anche le coppie omosessuali

Il collegio dei docenti che si è riunito ieri sera ha deciso per l'apertura "a tutte le coppie liberamente formate", nonostante gli studenti avessero votato a strettissima maggioranza per mantenere il ballo tradizionale

Il ballo di fine anno al Convitto Cicognini sarà aperto anche alle coppie omosessuali già a partire dall'edizione 2022, in programma il prossimo 18 giugno.A mettere la parola fine a una vicenda che ha coinvolto anche il Miur, è stata la decisione del collegio dei docenti che si è riunito ieri 11 maggio in tarda serata, dopo che il 50,1% degli studenti si era espresso per il ballo tradizionale, mentre il Cda e gli stessi insegnanti avevano votato per l'apertura.“A seguito dei recenti avvenimenti che hanno coinvolto il nostro istituto – spiega la dirigente scolastica– ribadiamo di aver sempre promosso i valori di inclusione, integrazione e accoglienza e la volontà di continuare a promuovere tali valori ora e sempre attraverso l'azione didattica dei suoi componenti.La recente modifica del Ballo di fine anno scolastico va intesa come espressione di tale volontàBallo di fine anno aperto a tutte le coppie liberamente formate,dal 18 giugno 2022, come già deciso nella delibera del 9 maggio 2022”Intanto durante la notte il Chiavaccio, gruppo goliardico universitario, ha appeso uno striscione sopra l'ingresso della scuola