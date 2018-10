17.10.2018 h 14:23 commenti

Adescato da una ragazza in discoteca che poi lo rapina con i complici: tre arresti

L'episodio risale a fine giugno quando un pratese di 32 anni fu aggredito a Marina di Torre del Lago

In manette sono finiti un romeno di 19 anni, accusato anche di resistenza e danneggiamento, un 27enne di Pontedera, ed una ragazza di 23 anni anche lei di Pontedera. Gli uomini sono in carcere, mentre la donna ha l'obbligo di dimora in una comunità terapeutica in Lombardia.

I tre alla fine di giugno avevano rapinato il 32enne a Marina di Torre del Lago. L'uomo era stato adescato dalla ragazza all'interno dei un locale. La giovane l'aveva indotto a seguirla in spiaggia dove ad attenderli c'erano i suoi complici. Qui i tre con la minaccia lo hanno rapinato del portafoglio del telefono cellulare, per poi fuggire con l'auto della giovane.

Attraverso la targa del mezzo che è stata presa da alcuni testimoni i militari sono arrivati all'identificazione dei tre. La sera seguente la rapina, sempre a Torre del Lago, la vittima aveva riconosciuto i tre, che erano in un altro locale, ed avvertito i carabinieri. Il terzetto aveva tentato di rapinare un altro uomo, un 33enne di Pistoia, che però era riuscito a metterli in fuga. Sono in corso indagini da parte dei militari per verificare se i tre abbiano commesso altri reati simili ma che non sono stati denunciati. Uno di loro è stato trovato in possesso anche di una pistola giocattolo priva del tappo rosso.