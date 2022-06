18.06.2022 h 22:20 commenti

Adele e Viola danzano insieme: un giro di valzer chiude le polemiche al Convitto

Le due studentesse hanno potuto fare coppia, come nella vita, anche al Ballo delle Debuttanti che quest'anno ha aperto per la prima volta alla presenza di coppie omosessuali

Con un giro di valzer si chiude il cerchio delle polemiche sul ballo di fine anno del Convitto Cicognini, per la prima volta aperto quest'anno anche alle coppie omosessuali ( leggi ): Adele con l'abito grigio lungo e Viola in smoking, sulle note, prima di Nuovo Cinema Paradiso di Morricone e poi del valzer viennese hanno realizzato il loro sogno di poter ballare insieme. “Siamo contente – hanno detto – e anche un po' emozionate, le prove sono state faticose, ma siamo arrivate al grande giorno”.Sorridenti, anche se i visi tradivano un po' di tensione, insieme alle altre 32 coppie hanno sceso la scalinata in pietra serena a braccetto, Adele a destra e Viola a sinistra, poi hanno percorso tutto il lungo corridoio per entrare nel refettorio trasformato per l'occasione in sala da ballo.Un traguardo che le due ragazze si sono conquistate denunciando a maggio il divieto per le coppie omosessuali di partecipare all'evento mondano della scuola.E' passato poco meno di un mese e il clima a scuola sembra cambiato: “Sono orgogliosa – ha spiegato la dirigente scolastica Giovanna Nunziata- di aver fatto da apripista dimostrando che il Convitto è una scuola inclusiva e senza pregiudizi”. Polemiche che dentro la scuola sembrano dimenticate, ma non fuori: un gruppo di Etruria 14 ha appeso uno striscione contro le coppie omosessuali.