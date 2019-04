09.04.2019 h 13:41 commenti

Addio 'Godenzio', Prato perde il folkloristico clochard: rimpatriato in Cina dalla polizia

Il clochard cinese è stato riportato in Cina dove la questura è riuscita, dopo molti tentativi, a rintracciare i familiari. Nessuno mai saprà più niente del clochard che trascorreva le sue giornate in centro storico tra un bucato steso davanti a Palazzo Pretorio e un bagno nella fontana del Bacchino

nadia tarantino

Dopo anni di bagni nelle fontana del Bacchino, di panni lavati e stesi davanti al Palazzo Pretorio, di bisogni fatti nelle aiuole davanti agli occhi sbarrati dei passanti, Godenzio, all'anagrafe Hu Li Xia, è tornato a casa, in Cina. Due mesi fa la questura lo ha rimpatriato dopo aver rintracciato i familiari che si sono detti disponibili a prendersi cura dell'uomo che soffre di un ritardo psichico. Per molto tempo è stato uno dei clochard pratesi: carattere mite, stralunato, vestito di stracci sporchi, sempre con un paio di scarpe finite quando non scalzo, ha girovagato in largo e in lungo per la città dalla quale ha anche preso qualche pausa come quando lo segnalarono a Roma e a Firenze e in altre parti d'Italia. Qualcuno, tempo fa, aprì una pagina Facebook dedicata al senzatetto cinese: "Avvistamenti Godenzio". Una iniziativa alimentata con foto, vere e proprie segnalazioni, una attenta mappatura di tutti o quasi gli spostamenti.Una vita ai margini, un vissuto degradato, i pasti racimolati nei cassonetti dell'immondizia e mai una mano tesa a chiedere spiccioli: Godenzio, pare, si sia ritrovato in mezzo alla strada dopo essersi ammalato e essere stato abbandonato dalla famiglia. Chi lo lo conosce parla di soldi persi al gioco, di una moglie stanca di un uomo che cominciava a dare segni di instabilità mentale, di uno stato di solitudine che lo ha spinto a fare il barbone.Numerosi gli interventi della polizia, dei carabinieri, della polizia municipale per arginare le stravaganze di Godenzio. Una presenza non pericolosa ma certamente faticosa. Un paio di mesi fa è stato caricato su un aereo diretto in Cina e consegnato ai familiari. Di lui non si saprà mai più niente e resteranno solo i selfie postati sui social da qualche pratese, i video del bucato steso al sole in piazza del Comune e le foto rubate ad un uomo spesso nudo che tante volte ha fatto della fontana del Bacchino la sua vasca da bagno.