Addio alla scuola dell'infanzia Abatoni, diventerà un centro giochi

Dal prossimo anno scolastico i bambini frequenteranno a Villa Fiorita nell'edificio di nuova costruzione consegnato al dirigente scolastico del Comprensivo Prato Nord. L'assessore Santi: "Resterà a uso scolastico, potrebbe anche servire come riserva in caso di bisogno di spazi"

La scuola dell'infanzia degli Abatoni, a Santa Lucia, va in pensione e dal prossimo anno scolastico sarà trasformato in un centro giochi per famiglie. Gli alunni verranno trasferiti nel nuovo edificio a Villa Fiorita che è stato consegnato nelle scorse settimane a Riccardo Fattori dirigente scolastico del Comprensivo Prato Nord.“Ho chiesto – ha spiegato l'assessore all'istruzione Ilaria Santi – che non venisse riconsegnata al patrimonio comunale, ma restasse a destinazione scolastica. L'idea è di realizzare il centro giochi destinato a bambini e famiglie, ma anche di costituire una sorta di riserva in caso di necessità di spazi. Esperienza che è stata utile sia per il Centro Ventrone sia per il Rodarino utilizzate dagli istituti superiori, gestiti dalla Provincia”.L'intervento dell'assessore durante la Commissione 3, che si è tenuta ieri 28 giugno, per fare il punto sui progetti di edilizia scolastica finanziabili con il Pnrr. “Non siamo rientrati nelle graduatorie per i nidi perchè uno dei paletti – ha spiegato Santi – è soddisfare al massimo il 35% delle richieste, Prato si attesta al 38%”. In realtà i fondi nazionali Pnrr per i nidi sono avanzati e quindi gli uffici tecnici hanno avanzato la proposta per gli Abatoni. “Se non rientreremo nelle graduatorie - continua l'assessore – finanzieremo il progetto con risorse nostre”. Nessun progetto è stato presentato, invece per le scuole medie, dove effettivamente ci sarebbe bisogno di finanziamenti visto l'onda lunga del boom demografico. Carenza dovuta allo stesso Pnrr che non prevede fondi per queste scuole. Prato insieme ad altri Comuni avrebbe anche chiesto uno spostamento delle risorse dai nidi alle secondarie di primo grado, ma a oggi non è arrivata risposta.Per quanto riguarda, invece, scuole materne e primarie con il Pnrr, le graduatorie non sono state ancora pubblicate. E' stato presentato il progetto per la materna di Maliseti, per l'ampliamento della Munari e le palestre delle Toscanini e delle Convenevoli (progetti condivisi con l'assessorato allo sport con il criterio delle fruibilità anche oltre l'orario scolastico). Alle Pier Cironi verrà realizzata una nuova scuola e successivamente abbattuto il vecchio edificio che lascerà spazio a un giardino. Gli uffici tecnici sono comunque al lavoro per ricalcolare i costi dei cantieri i cui prezzi delle materie prime sono aumentati in modo esponenziale.