01.04.2019

Addio al "superticket" per la digitalizzazione degli esami: da oggi non si paga più

Con il primo aprile sparisce la quota di 10 euro applicata dall'Asl alle prestazioni specialistiche di diagnostica per immagini

Una buona notizia per chi deve sottoporsi ad esami diagnostici: da oggi lunedì 1° aprile, come annunciato, è abolito il cosiddetto “superticket”, ovvero il contributo di 10 euro per la digitalizzazione applicato alle prestazioni specialistiche di diagnostica per immagini (RM, TC, ecografie, RX, scintigrafie). La decisione è stata stabilita dalla Regione Toscana con delibera nel febbraio scorso.

I cittadini non dovranno più sostenere il contributo che non sarà più previsto tra le voci di compartecipazione alla spesa sanitaria, riducendo così i costi per l’accesso alle prestazioni. Pertanto l’Azienda Usl Tc si è già attivata per aggiornare i software Cup territoriali affinché non venga più calcolato il contributo di digitalizzazione per le prestazioni erogate.

Da oggi i Cup di Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli sono allineati con la nuova procedura informatica.