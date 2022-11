16.11.2022 h 13:20 commenti

Addio al 'Re del jeans' Aldo Piccioli, storico commerciante del centro storico

Piccioli, titolare di un negozio in via del Carmine, è morto stamani nella sua abitazione. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 89 anni. Lascia la moglie e quattro figli

E' morto nella mattina di oggi, mercoledì 16 novembre, Aldo Piccioli, storico commerciante conosciutissimo in città come il “Re del jeans”, titolare di un negozio di abbigliamento in via del Carmine, uno dei più longevi in centro storico. Aldo Piccioli, 89 anni il prossimo 3 dicembre, è deceduto nella sua casa in via Pier della Francesca. Lascia la moglie e quattro figli, due dei quali hanno proseguito il lavoro nel mondo del commercio e dell'abbigliamento in particolare. Dal primo pomeriggio di oggi la salma sarà esposta alle cappelle del commiato della Pubblica Assistenza. L'ultimo saluto domani alla chiesa della Madonna dell'Ulivo, alle 15.30.







Prato

