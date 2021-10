22.10.2021 h 12:46 commenti

Addio al mago Biagio di Latronico, con i suoi spettacoli ha fatto divertire generazioni di pratesi

Si è spento a 69 anni, era una presenza fissa con il suo spettacolo in piazza del Duomo durante la Befana dei vigili del fuoco. La salma è esposta alle cappelle del commiato della Croce d'Oro. I funerali domani alle 10 alla chiesa di Coiano

Addio al mago Biagio di Latronico alias Biagio Mango, che per decenni ha animato le feste dei bambini con i suoi spettacoli,nelle piazze, ma anche nei circoli soprattutto a quello di Chiesanuova.

Si è spento a 69 anni dopo una malattia, ma il suo sorriso resterà nella memoria di tanti bambini e anche di quelli che sono cresciuti con i suoi giochi di prestigio. Tra gli appuntamenti fissi quello in piazza del Duomo la sera del 6 gennaio in occasione della Befana dei Vigili del Fuoco, dove faceva scomparire e apparire colombe davanti allo stupore dei più piccoli. Fare il mago era una passione, nella vita Mango faceva il parrucchiere per uomo a Chiesanuova e anche dalla sua bottega sono passate migliaia di persone, a partire da quelle della vasta comunità di Latronico, il suo paese di origine, che a Prato è fortemente rappresentata. La salma è esposta alle cappelle del commiato della Croce d'Oro, i funerali si terranno domani 23 ottobre alle10 nella chiesa di Coiano.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus