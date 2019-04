15.04.2019 h 17:29 commenti

Addio a un pezzo di storia di Vaiano, è iniziata la demolizione dell'ex Canovai

Dopo il crollo di una parte dell' edificio lo scorso dicembre, la proprietà ha deciso di raderlo al suolo. I lavori termineranno a metà maggio, poi verrà presentato un progetto di recupero dell'area di via Nuti

Addio a un pezzo di storia di Vaiano, è iniziata ufficialmente la demolizione dell’ex lanificio Canovai in via Nuti. Dopo il crollo di una grossa parte del tetto, avvenuta lo scorso 28 dicembre, la proprietà ha deciso di radere al suolo l’ex fabbrica, infatti qualsiasi intervento di ristrutturazione avrebbe avuto costi troppo elevati.

Le operazioni procedono a ritmo sostenuto, ma la superficie d’intervento è molto vasta e ci vorrà ancora un mese prima che il cantiere sia smontato e via Nuti riaperta al traffico. Una volta demolito il vecchio lanificio, la proprietà peresenterà un piano per la riqualificazione dell’area, probabilmente un connubio fra commerciale e abitazioni private. La discussione verrà fatta in seno al nuovo consiglio comunale, ma il progetto sarà molto vincolante visto che sorgerà in pieno centro storico.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

