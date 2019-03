09.03.2019 h 13:47 commenti

Addio a Richard Biancalani, stroncato da una malattia il writer pratese

Sono dell'artista quarantenne i murales di Officina Giovane, della Gualchiera di Montemurlo e di palazzo comunale a Vaiano. I funerali lunedì 11 marzo nella chiesa di Santa Lucia

Lutto nel mondo dell’arte è morto questa mattina 9 marzo Richard Biancalani. A lui si devono i murales di Officina Giovani, del playground del Serraglio, della Gualchiera a Montemurlo e quelli di palazzo comunale a Vaiano, solo per citarne alcuni. A stroncare l’artista di origine cilena, classe 1979 e arrivato a Prato a 6 anni, una malattia incurabile. Il writer comincia la sua carriera a 16 anni, compie studi di carattere artistico, per poi partecipare a diversi concorsi di pittura murales.La salma è esposta presso le cappelle del commiato del cimitero di Coiano, i funerali si terranno lunedì 11 marzo alle 10 nella chiesa Regina Pacis di Santa Lucia. La salma, il servizio è curato dall’onoranza funebre Iris, verrà cremata e poi riposerà nel cimitero di Coiano. In tanti hanno voluto lasciare un saluto a Richard sulla pagina facebook Urban Skate Park. Al cordoglio per la scomparsa dell' artista si unisce anche l'ammnistrazione comunale: "Insieme allo staff di Officina Giovani - commenta Simone Mangani assessore alla cultura - invio un saluto a Richard, che se ne è andato troppo presto e che non ha mai mancato di far sentire la sua vicinanza e la sua amicizia a Officina Giovani”.