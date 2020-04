04.04.2020 h 14:37 commenti

Addio a monsignor Antonio Livi, teologo, filosofo e presbitero della diocesi di Roma

Nato a Prato 82 anni fa, monsignor Livi è stato uomo di grande spessore culturale. Autore di numerose opere e fondatore dell'International Science and Commonsense Association per la promozione dell'idea filosofica del 'senso comune

E' morto all'età di 82 anni monsignor Antonio Livi, teologo, scrittore, editore e presbitero della diocesi di Roma. Monsignor Livi è stato figura di spicco del mondo culturale. Nato a Prato il 25 agosto 1938 e morto a Roma lo scorso 2 aprile dopo una lunga malattia, monsignor Livi è stato il fondatore dell'International Science and Commonsense Association per la promozione dell'idea filosofica del 'senso comune', termine coniato per spiegare le certezze naturali in possesso di ogni uomo: l'io, i simili, Dio, il mondo. Autore di numerose opere, egli stesso protagonista dei saggi scritti da suoi illustri allievi, con monsignor Antonio Livi se ne va uno degli ultimi grandi pensatori che ha coltivato la tradizione criticando in modo severo molti aspetti del neomodernismo e facendolo attraverso il dialogo, la dialettica, il dibattito. La morte di monsignor Antonio Livi è avenuta nel giorno del quindicesimo anniversario della scomparsa di Papa Giovanni Paolo II il cui insegnamento fu a lungo studiato e spiegato dal presbitero.



