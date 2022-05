16.05.2022 h 09:29 commenti

Addio a Luigi Rindi, l'uomo che trasformava vecchi tronchi in opere d'arte

L'artista aveva 86 anni. I funerali martedì nella chiesa di San Pietro a Mezzana. Creava in simbiosi con la natura: dai tronchi trovati nei fiumi, nei boschi e sulla spiaggia nascevano sculture che sono state esposte anche in Cina

Lutto nel mondo dell'arte per la morte dello scultore del legno Luigi Rindi. L'artista aveva 86 anni. I funerali si terranno martedì17 maggio alle 11 nella chiesa di San Pietro a Mezzana

L'arte di Rindi, che è stato ferroviere e per 30 anni si è occupato della sezione cultura del dopolavoro ferroviario, è strettamente legata alla natura: lavorava solo i tronchi di legno che trovava nei fiumi, sulla spiaggia e durante le lunghe passeggiate nei boschi dove andava a cercare funghi. L'idea dello scultore era che la natura creava già opere d'arte che poi dovevano essere “portate alla luce” attraverso lo scalpello, la lima, e la carta vetrata, strumenti di lavoro che sono stati i suoi compagni di vita. Rindi, che era socio dell'associazione il Castello, ha vinto anche numerosi premi internazionali tra cui Scultura/Installazione Competition for international Art in China (2013) con la scultura “Omaggio al Finanziere Enrico Cuccia” che è stata esposta nelle più importanti gallerie d'arte cinesi. Tra le sue opere anche “Il Crocifisso” realizzato con un tronco trovato nel fiume Lamone,

