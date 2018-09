17.09.2018 h 10:55 commenti

Addio a Carlo Bartolozzi, morto il fondatore della storica concessionaria Peugeot

L'imprenditore è morto la notte scorsa all'ospedale di Prato. Aveva 96 anni. L'ultimo saluto mercoledì mattina nella chiesa del Sacro Cuore

Il mondo imprenditoriale pratese è in lutto per la scomparsa di Carlo Bartolozzi, 96 anni, fondatore della concessionaria Peugeot. Carlo Bartolozzi è morto la notte di lunedì 17 settembre all'ospedale di Prato dove era ricoverato per una polmonite. La salma, a partire dal pomeriggio di oggi, sarà esposta alle cappelle del commiato della Misericordia. I funerali mercoledì 19, alle 10, saranno celebrati nella chiesa del Sacro Cuore. Carlo Bartolozzi era molto conosciuto in città per aver aperto una delle prime concessionarie in città. Negli anni Sessanta guidava l'officina e concessionaria di auto in via Franchi assieme al fratello Osvaldo (scomparso a inizio di quest'anno). Un'avventura proseguita con il figlio Giacomo e, nel tempo, con varie case automobilistiche, una su tutti Peugeot. Amava la velocità - correva con le macchine autoprodotte assieme al fratello – amava sciare e pattinare. Amici e parenti si sono stretti attorno alla moglie Ione, ai figli Simonetta e Giacomo, ai nipoti Simone, Carlo e Andrea.







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus