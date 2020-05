05.05.2020 h 13:41 commenti

Addetto di supermercato si atteggia a "sceriffo" con la clientela, denunciato dalla polizia

Un trentatreenne deve rispondere di esercizio abusivo di opere di vigilanza. Gli agenti sono intervenuti in un supermercato nella zona del Soccorso dopo aver ricevuto diverse segnalazioni

Assunto per tenere ordine nella fila dei clienti e assisterli all'ingresso contingentato nel supermercato come imposto dalle norme contro la diffusione del coronavirus, è andato ben oltre il suo ruolo trasformandosi in una specie di sceriffo. Un ruolo 'abusivo' che gli è costato una denuncia per esercizio di vigilanza senza licenza del prefetto. E stata la polizia, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, a intervenire e a denunciare l'uomo, un ivoriano di 33 anni, regolarmente assunto per svolgere servizio di assistenza alla clientela. Il trentatreenne si è calato un po' troppo nel ruolo tanto che gli agenti hanno riscontrato che il suo atteggiamento, definito “arrogante e minaccioso”, era riferibile ad un vero e proprio servizio di vigilanza non armata che, necessita, di una specifica autorizzazione.



Edizioni locali collegate: Prato

