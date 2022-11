04.11.2022 h 18:09 commenti

'Ad ovest', formazione nel settore del turismo per chi riceve il reddito di cittadinanza

Il progetto è promosso dalla Pro loco di Montemurlo nell'ambito di un avviso pubblicato dall'amministrazione comunale per individuare forme di lavoro nel campo della pubblica utilità

La Giunta del Comune di Montemurlo ha approvato il progetto di utilità pubblica “Ad ovest”, presentato dalla Pro-loco Montemurlo e destinato ai percettori di reddito di cittadinanza. L'associazione ha risposto all'avviso pubblico, promosso dal Comune attraverso la Società della Salute, per l’individuazione degli enti di terzo settore per la presentazione e l’attuazione di progetti utili alla collettività. La normativa prevede che i beneficiari del reddito di cittadinanza siano tenuti a svolgere progetti utili alla collettività nel Comune di residenza per almeno otto ore settimanali, aumentabili fino a 16. Il progetto “Ad Ovest”, elaborato dalla Pro-loco, vuole formare quattro persone che possano svolgere attività di promozione turistica sia attraverso attività di front-office all'ufficio turistico, gestito dall'associazione, che attraverso i social e altri strumenti digitali. Il progetto prevede la creazione di percorsi “virtuali” dedicati ai “cammini di fede”, ai percorsi culturali, ambientali ed enogastronomici. Una possibilità, dunque, per i percettori di reddito di cittadinanza di formarsi attraverso la conoscenza del territorio, la sua storia e le sue eccellenze. «Si tratta di un progetto molto interessante nel quale crediamo, perché rappresenta una crescita e un'opportunità per i percettori di reddito di approfondire la conoscenza del territorio e per imparare a creare di prodotti digitali che possano aiutare la valorizzazione di Montemurlo- sottolinea l'assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti- Naturalmente, anche attraverso l'aiuto dei servizi sociali, saranno individuate le persone con il profilo più adatto a poter svolgere queste attività, che speriamo possano rappresentare un primo passo verso un vero e proprio inserimento nel mondo del lavoro». L'avviso, promosso dalla Società della Salute, per l’individuazione degli Enti di Terzo Settore per la presentazione e l’attuazione di ulteriori progetti utili alla collettività è sempre aperto ed è consultabile anche sul sito del Comune di Montemurlo www.comune.montemurlo.po.it