21.03.2023 h 13:04 commenti

Ad Artimino riapre la succursale dell’ufficio turistico della Pro-Loco

Nel Comune di Carmignano gli stranieri in crescita del 108,6% rispetto al 2021 sono soprattutto americani, 5mila le presenze seguiti da tedeschi, francesi, inglesi e polacchi

Ad Artimino riapre la succursale dell' ufficio turistico della Pro Loco, per aiutare e dare risposte ai numerosi turisti che ogni anno visitano il comune di Carmignano.

Secondo i dati diffusi dall' ufficio provinciale e dallo studio Confcommercio sul turismo del Montalbano, nel 2021 il 16% dei turisti che hanno scelto la provincia di Prato come luogo per passare qualche giorno di relax, ha pernottato a Carmignano come il 15% di quelli che hanno visitato il Montalbano. Gli stranieri in crescita del 108,6% rispetto al 2021 sono soprattutto americani, 5mila le presenze seguiti da tedeschi, francesi, inglesi e polacchi. Diminuiscono, invece, gli italiani anche se lombardi, laziali e emiliani continuano a scegliere Carmignano come luogo per svagarsi utilizzando le 48 strutture ricettive per un totale di 677 letti, soprattutto agriturismi e case vacanze scelte da famiglie e coppie. “Gli americani sono sicuramente un target di turista su cui dobbiamo puntare – ha spiegato l’assessore al Turismo, Dario Di Giacomo -. Nei mesi estivi superiamo le 8mila presenze al mese e caliamo sotto i mille turisti mensili solo nei mesi invernali. Come amministrazione vogliamo lavorare con le strutture per ampliare l’offerta attrattiva. Sono già tante le iniziative che da sempre svolgiamo sia in estate, con il ventaglio delle proposte culturali della Carmignano-Estate, che nei mesi autunnali e invernali, come Benvenuto Fico Secco e la Fiera di Carmignano Intanto abbiamo realizzato anche delle cartoline, che al posto

del francobollo avranno un qrcode che rimanderà a tutte le iniziative. Disporre di questi dati è fondamentale per programmare l'offerta turistica Intanto l'amministrazione lavora con i comuni del Montalbano e le associazioni di categoria per costituire una DMO Destination Management Organization