04.01.2021 h 18:41 commenti

Ad Artimino è guerra sul recupero di due immobili parrocchiali. Il vescovo: "Don Cristiano opera con il mio consenso"

In più il Comune di Carmignano ferma i lavori al circolo "Da Mario" ma apre al confronto pubblico, mentre i gestori sono pronti a ricorrere al Tar

La Curia di Pistoia fa quadrato attorno a don Cristiano d'Angelo, parroco di Artimino (e di Bonistallo) e dal 6 gennaio vicario generale della Diocesi pistoiese a cui appartiene la zona medicea della provincia di Prato.

In particolare il vescovo Fausto Tardelli "manifesta la piena fiducia in don Cristiano, sottolineando - si legge in un comunicato - che ha operato con il consenso e il pieno appoggio della Curia e nel rispetto delle leggi e delle procedure amministrative". Lo scontro, che contrappone gruppi diversi di cittadini, ha per oggetto il recupero di due immobili di proprietà della parrocchia che versano in condizioni piuttosto pietose e di cui nessuno si è mai preoccupato fino all'arrivo di don Cristiano al posto di don Antonio, troppo anziano per andare avanti. Alcuni cittadini, guidati da due noti ristoratori del posto, non condividono le recenti scelte fatte su entrambi gli edifici tanto da scrivere una lettera indignata al vescovo, pubblicata dalla Nazione.

Il primo immobile è il circolo mcl di Artimino, chiuso dopo la morte dello storico gestore Mario Pucci; il secondo è l'ex asilo in piazza San Carlo, inagibile da anni dopo l'addio delle suore. Per dare nuova vita a entrambi gli immobili, in presenza di conti poco floridi della parrocchia, don Cristiano ha pensato di chiedere aiuto ai privati affidando loro la gestione in cambio dei lavori di restauro a scomputo dell'affitto. Il circolo manterrà la sua natura (LEGGI) , mentre per l'ex asilo si è pensato a un bed and breakfast (LEGGI) . D'altronde per riaprire l'asilo ci vorrebbero i bambini. Il tutto con unico obiettivo: al termine dello scomputo del costo dei lavori, recuperare risorse per restaurare la pieve e la canonica, come confermato oggi anche dalla Curia e dal vescovo che aggiungono: "a ciò sarà destinato ogni eventuale utile proveniente da suddette operazioni".

A questo quadro, degno di una sceneggiatura da Peppone e don Camillo, si aggiunge il Comune di Carmignano che ha fermato i lavori di recupero del circolo Mcl di Artimino per una questione urbanistica contro cui i gestori hanno già annunciato ricorso al Tar: "La zona dove ricade il circolo è classificata come F, - spiega l'assessore Francesco Paoletti - quindi quello spazio può essere utilizzato solo per attività culturali e ricreative. Non possiamo accettare quindi pratiche presentate da privati. E' necessario che sia un circolo ricreativo a farlo. Come ho già detto più volte, anche al primo firmatario della petizione sottoscritta da 60 cittadini pro don Cristiano, sono disponibile a incontrare i cittadini. Non appena saranno finite le feste organizzeremo un incontro pubblico. Il Comune ha piacere che il borgo abbia nuovamente uno spazio di socializzazione ma la legge va rispettata. Per il bed and breakfast, ad esempio, non ci sono problemi tecnici, si può fare anche se proposto da privati".

La curia invece, non gradisce la piazza pubblica per il confronto e rivolgendosi ai parrocchiani aggiunge: "Ogni eventuale problematica amministrativa e procedurale potrà essere affrontata, come sempre nella massima serenità e trasparenza, non sui giornali ma nelle sedi opportune ed esclusivamente con soggetti istituzionali direttamente coinvolti nel procedimento".

(e.b.)