11.05.2020

Ad aprile impennata della mortalità nel comune di Prato: +19.3% rispetto alla media dei quattro anni precedenti

L'effetto Covid19 si è fatto sentire come anche a marzo (in quel caso +9%) ma il bilancio del primo quadrimestre resta al momento positivo grazie al crollo dei decessi a gennaio e a febbraio

Dal primo al 30 aprile sono morte nel comune di Prato 210 persone, 8 in meno rispetto al mese precedente. Lo si ricava dai dati ufficiali pubblicati dall'Anagrafe comunale. Ma se andiamo a fare il confronto con la media dei decessi nello stesso mese nei quattro anni precedenti (dal 2016 al 2019) ecco che salta fuori per quest'anno un incremento di ben 34 casi: i 210 del 2020 rispetto alla media di 176 del quadriennio precedente. Tradotto in percentuali significa un +19,3 per cento. Quanto di questo incremento sia da attribuire al Covid19 i freddi numeri non lo dicono, ma di sicuro l'epidemia, seppure a Prato abbia colpito in maniera leggera, ha un suo peso. Anche a marzo c'era stato un incremento di 9 decessi rispetto alla media dei quattro anni precedenti, con un aumento percentuale del 9%.

Nonostante questo, però, se andiamo a vedere i primi quattro mesi del 2020, ecco che quest'anno a Prato ci sono stati meno morti di quanto atteso: per la precisione 786 decessi a fonte della media di 804 del periodo 2016-2019. Insomma, il Covid19 ha sì creato lutti in città, ma senza però incidere più di tanto, almeno fino ad ora, sul tasso di mortalità totale.