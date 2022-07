27.07.2022 h 14:38 commenti

Ad agosto torna il cinema sotto le stelle al Parco Quinto Martini

I lunedì saranno dedicati ai bambini, con film d’animazione e fantasy, mentre i mercoledì spazio a commedie e biografie musicali, storie comiche e drammatiche. Ingresso gratuito

Torna l’ormai tradizionale rassegna cinematografica nel Parco Museo Quinto Martini di Seano. Con ingresso gratuito, ogni lunedi e mercoledi di agosto, sarà possibile godersi un bel film, nella fresca macchia verde ai piedi del colle carmignanese.

I lunedì saranno dedicati ai bambini di ogni età, con film d’animazione e fantasy comunque adatti anche ai più piccoli, mentre i mercoledì spazio a commedie e biografie musicali, storie comiche e drammatiche.

“Tenendo conto del successo delle scorse edizioni – commenta Maria Cristina Monni assessore alla Cultura – abbiamo riproposto l’arena estiva fra le statue di Quinto Martini, un modo unico per passare le calde serate estive d’agosto”.

A chiudere in bellezza il tabellone, una serata speciale dedicata all’attore di fama internazionale nato e cresciuto a Seano: Francesco Borchi. Il 29 agosto, infatti, verrà proiettato il suo Once Were Humans per la regia di Goran Vojnovic. La sceneggiatura è di un altro artista nostrano, il pratese Tommaso Santi, che scrisse il soggetto per il teatro, arrangiandolo poi per il cinema insieme al regista.

Tutti e tre saranno presenti alla proiezione, un’anteprima in italiano di un film uscito in sloveno, che racconta la crisi dei rifugiati in un mix di relazioni personali ed etniche in una città di confine nel nord-ovest della Slovenia.